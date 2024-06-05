Аналитик Юшков считает, что Евросоюз сам себя загнал в ловушку собственной «гениальной» стратегией
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Глава департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро заявила, что Европа сегодня столкнулась с весьма серьезным энергетическим кризисом. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, странно слышать такое от еврочиновника, поскольку недавно они отчитывались о том, что благодаря их гениальным стратегиям энергокризис завершился, они его преодолели. Он начался в середине 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако через год кризис усугубился, поскольку еще и из нашей страны уменьшились поставки.
Эксперт подчеркнул, что важно понимать, какой ценой Брюссель добился удешевления энергоносителей. Деиндустриализация привела к тому, что они пришли к уровню потребления почти тридцатилетней давности за счет закрытия многих предприятий или сокращения объемов производства.
По его мнению, европейские страны сами себя загнали в ловушку, потому что их просьбы дать газ выглядят странно за счет посыла весьма противоречивых сигналов.