Глава департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро заявила, что Европа сегодня столкнулась с весьма серьезным энергетическим кризисом. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, странно слышать такое от еврочиновника, поскольку недавно они отчитывались о том, что благодаря их гениальным стратегиям энергокризис завершился, они его преодолели. Он начался в середине 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако через год кризис усугубился, поскольку еще и из нашей страны уменьшились поставки.

Эксперт подчеркнул, что важно понимать, какой ценой Брюссель добился удешевления энергоносителей. Деиндустриализация привела к тому, что они пришли к уровню потребления почти тридцатилетней давности за счет закрытия многих предприятий или сокращения объемов производства.

По его мнению, европейские страны сами себя загнали в ловушку, потому что их просьбы дать газ выглядят странно за счет посыла весьма противоречивых сигналов.