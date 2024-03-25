Аналитик Кашин перечислил продукты, которые подорожают к Пасхе

Перед Пасхой, которая в этом году отмечается 5 мая, сильно подорожало какао — на 50%. Аналитик Даниил Кашин рассказал, каких изменений стоимости продуктов следует ожидать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в настоящее время сырье для приготовления шоколада имеет астрономическую стоимость, поскольку спрос на него очень большой. К Пасхе многие кондитерские изделия подорожают не менее чем на 10%.

Эксперт добавил, что также вырастут в цене на 3-4% творог, масло и сгущенное молоко. Кроме того, подорожают и сами яйца, украшения для кондитерских изделий, на 3-7% может вырасти в цене молоко, на 1-2% - сахар и орехи.

По его мнению, необходимо некоторыми товарами запастись заранее, вроде украшений для куличей и яиц.