Аналитики Kept подсчитали, сколько заказов москвичам было доставлено на самокатах и велосипедах

Аудиторско-консалтинговая фирма Kept подсчитала, что в 2022 году в Москве на микромобильном транспорте было доставлено заказов на 260 млрд рублей.

Это около 4% от общей выручки всего столичного ритейла и общепита.

В 2022 году в Москве 100 000 человек доставляли заказы на велосипедах и самокатах, это почти половина всех курьеров. Kept прогнозирует, что через два года их число может вырасти еще на 60 000, а общий объем доставленных ими товаров достичь 499 млрд рублей.

Авторы исследования указывают, что скорость доставки микромобильным транспортом на 30-40% выше, чем автомобильным, – из-за загруженности столичных дорог.

Использование такого способа доставки будет становиться еще более популярным по мере развития инфраструктуры. Так, в этом году в Москве планируется реализовать около 70 км велоинфраструктуры – дорожек и выделенных полос.