Аргентинские нефтяники подняли цены на бензин сразу на треть

Одна из основных компаний, производящих топливо в стране, уже задрала стоимость на 37%. Другие сделают это вслед за ней.

После прихода ко власти Хавьера Милея, нового президента Аргентины, он начал проводить обещанную политику по выходу из экономического кризиса. Одним из первых шагов стало резкая девальвация аргентинской валюты по отношению к доллару.

«После заявлений министра экономики Луиса Капуто компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны», - сообщил телеканал TN.

Планируется, что государственная компания YPF и другие нефтепереработчики примут подобные решения в ближайшие несколько часов. Это уже второе подорожание топлива в стране за неделю. До этого бензин подскочил в цене сразу на 15%.