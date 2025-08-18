Банк России выпустит памятные монеты к 50-летию Когалыма

Во вторник, 19 августа 2025 года, ЦБ РФ введет в обращение новые монеты, посвященные юбилею Когалыма — нефтяного центра Ханты-Мансийского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка Российской Федерации.

В серии «Города» появятся два экземпляра: серебряный номиналом 3 рубля и золотой достоинством 100 рублей. Серебряная монета диаметром 39 мм и золотая 30-миллиметровая будут иметь стандартное оформление: герб России, надписи с указанием номинала и года выпуска.

Каждый тип выпустят ограниченным тиражом по 3 тыс. штук. Эти монеты остаются полноценным платежным средством. Их обязаны принимать во всех учреждениях по номинальной стоимости.

Когалым был основан в 1975 году. Сегодня это современный город с населением свыше 60 тыс. человек, остающийся важным центром нефтяной промышленности России.

Ранее Центробанк выпустил монету с изображением Саур-Могилы.