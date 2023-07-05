Без обязательств: защитит ли дополнительный сбор денег для авиакомпаний права пассажиров

Минтранс вернулся к идее ввести для авиакомпаний дополнительный сбор средств на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Как пишет «Коммерсантъ», с одного пассажира могут потребовать не менее 150–300 рублей.

Как рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, такая идея выльется в удорожание авиабилетов.

«Такого рода практика по страхованию случаев банкротства или другого рода компенсаций больших сумм применяется довольно часто и давно во многих секторах экономики, где задействовано большое количество потребителей с предоставлением для них общего количества услуг», — уточнила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт пояснила, что выплаты по страховкам возможны в случае взносов большого количества клиентов, но при этом само количество страховых случаев должно быть ограничено.

При банкротстве авиакомпании же все зависит от количества проданных билетов и уровня финансового менеджмента в самой компании, дополнила Новикова.

«Если же банкротство произошло, значит объем накопленных кредитов в такой компании уже превысил возможные ограничения, а значит и собранные взносы давно ушли на погашение этих самых кредитов. Именно поэтому данная инициатива приведет к безусловному подорожанию билетов, но не обязательному выполнению всех обязательств авиакомпаниями», — подытожила собеседница.

Ранее мы сообщали, что ситуация с ценами на авиабилеты за рубеж в России стабилизировалась.