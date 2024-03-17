Bloomberg: экономика США стимулируется падением цен на природный газ

Цены на природный газ в Соединенных Штатах быстро упали до минимальных отметок за 4 года, что скрытно стимулирует экономику страны, уменьшая расходы на электроэнергию. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

Журналисты отметили, что природный газ не привлекает столько внимания, сколько нефть, и по сути, он является «закулисным топливом». Тем не менее газ пронизывает большое количество сфер в экономике – от заводов до производства удобрений.

Ряд американских компаний уже отметил положительный эффект от удешевления газа. В частности, на это указал производитель удобрений CF Industries Holdings. Компания Century Aluminum же, отметила привлекательные цены на энергию на Среднем Западе, которые стали таковыми благодаря стоимости газа, сообщает информагентство.

Тенденция также может сыграть на руку президенту Штатов Джо Байдену, который собирается переизбираться в ноябре, отметили журналисты. Низкие цены помогают скоординировать усилия по сдерживанию инфляции в остальных сферах экономики, а большие суммы в счетах за энергию перестали быть проблемой для американцев.

Строительство газопроводов также поспособствует буму сферы ИИ в Америке, указывал крупный производитель природного газа EQT.

Генеральный директор компании Тоби Райс заявил, что газопровод Mountain Valley удовлетворит рост спроса на энергию от центров обработки данных ИИ на юго-востоке страны. Он будет доставлять газ из бассейна Марцеллус в Аппалачах — крупнейшего источника топлива в Штатах.