Более 120 млн рублей предусмотрели на гранты семейным фермам в Подмосковье

Сто двадцать три миллиона рублей предусмотрели на гранты семейным фермам в Подмосковье в этом году, рассказали в Московской областной Думе. Прием заявок на получение меры поддержки уже идет.

Сельхозпроизводители могут получить грант в размере до тридцати миллионов рублей. В 2023 году такую меру поддержки оформили семь хозяйств.

Подать заявку на грант могут сельхозпроизводители, чья деятельность зарегистрирована в регионе на протяжении как минимум года. Кроме того, на ферме должны быть официально трудоустроены от двух членов семьи главы хозяйства.

Грант можно направить на расширение участка, возведение или модернизацию инфраструктуры, погашение максимум 20% льготного инвесткредита, который был привлечен на реализацию бизнес-плана.