Более 130 объектов выставили на торги за неделю в Подмосковье

Сто тридцать три объекта выставили на торги в Подмосковье за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области. Большинство из них — земельные участки в аренду.

Так, в регионе выставили 93 участка в аренду, 30 участков на продажу, пять нежилых помещений на продажу, один комплекс на продажу, три объекта недропользования и один объект водопользования.

К примеру, в Зарайске предлагается в аренду участок земли площадью 20 соток. Он расположен на Лесной улице в деревне Чернево. На земле можно вести личное подсобное хозяйство. Арендовать участок можно на 13 лет и два месяца. Стартовая цена 34,8 тысячи рублей в год.

В Лыткарино можно купить нежилое помещение площадью почти 167 квадратных метров. Оно расположено на цокольном этаже жилого дома на улице Ухтомского. Стартовая цена объекта 7,6 миллиона рублей.