Более 130 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

Сто тридцать семь объектов были выставлены на земельно-имущественные торги в региона за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, в области предлагается арендовать 103 участка земли и шесть нежилых помещений, а также приобрести в собственность 27 участков и одно нежилое помещение.

К примеру, в Ступино можно арендовать участок земли площадью десять соток. Объект находится в деревне Шматово. Стартовая цена — 38,9 тысячи рублей в год.

Также предлагаются в аренду участки в Новоалександровке под Наро-Фоминском и Никиткино под Егорьевском. Площадь каждого составляет двенадцать соток. Оба можно арендовать на двадцать лет. Начальная цена первого участка составляет 213,9 тысячи рублей в год, второго — 18,2 тысячи рублей в год.