Пассажиры совершили более 270 тысяч поездок на сезонных маршрутах в Подмосковье

В этом году пассажиры общественного транспорта совершили свыше 270 тысяч поездок на сезонных маршрутах в Подмосковье. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Сезонные маршруты работают с мая и ведут к дачным и загородным участкам. Всего в текущем году в области было организовано более сорока таких маршрутов.

Наибольшее число поездок было зафиксировано на маршруте №10 «Автостанция – Юбилейное» в Шатуре – сорок с половиной тысяч. В большинстве случаев проезд оплачивался соцкартой жителя столицы или Подмосковья.