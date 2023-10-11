Более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов подписали в Подмосковье с начала года

С января текущего года в Подмосковье было заключено более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Больше всего контрактов – 565 – заключили на размещение тележек. Еще 175 – на размещение фудтраков. Сорок пять договоров были связаны с открытием автолавок, девятнадцать – с размещением изотермических емкостей.

Число договоров каждый год увеличивается с наступлением тепла – примерно с апреля.

Выбрать подходящий участок для размещения объекта можно на областном сайте госуслуг. Результат поступит в личный кабинет через семь дней.