Более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов подписали в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
С января текущего года в Подмосковье было заключено более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.
Больше всего контрактов – 565 – заключили на размещение тележек. Еще 175 – на размещение фудтраков. Сорок пять договоров были связаны с открытием автолавок, девятнадцать – с размещением изотермических емкостей.
Число договоров каждый год увеличивается с наступлением тепла – примерно с апреля.
Выбрать подходящий участок для размещения объекта можно на областном сайте госуслуг. Результат поступит в личный кабинет через семь дней.