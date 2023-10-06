Более чем в полтора раза вырос спрос на автокредиты в Кемеровской области с 2021 года

За девять месяцев текущего года жителями СФО было оформлено автокредитов свыше чем на 10 млрд рублей, что два раза больше аналогичного показателя за весь 2021 год. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что сумма автокредитов жителей Кемеровской области составила полтора миллиарда рублей, что более чем в полтора раза больше объема данных кредитов за весь позапрошлый год.

Отмечается, что средний чек автокредита за девять месяцев с начала года зафиксирован на уровне почти 960 тыс. рублей. При этом пик продаж пришелся на летний период.

Добавляется, что в тройку лидеров по объему автокредитов за указанный период среди регионов СФО вошли Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области.