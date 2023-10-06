Более чем в полтора раза вырос спрос на автокредиты в Кемеровской области с 2021 года
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За девять месяцев текущего года жителями СФО было оформлено автокредитов свыше чем на 10 млрд рублей, что два раза больше аналогичного показателя за весь 2021 год. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что сумма автокредитов жителей Кемеровской области составила полтора миллиарда рублей, что более чем в полтора раза больше объема данных кредитов за весь позапрошлый год.
Отмечается, что средний чек автокредита за девять месяцев с начала года зафиксирован на уровне почти 960 тыс. рублей. При этом пик продаж пришелся на летний период.
Добавляется, что в тройку лидеров по объему автокредитов за указанный период среди регионов СФО вошли Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области.