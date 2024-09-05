Более ста объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

Сто двадцать два объекта выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Сто восемь выставленных объектов — земельные участки на продажу и в аренду. Также выставили тринадцать нежилых помещений в аренду и на продажу. Кроме того, представлен один объект водопользования для рекреации и благоустройства территории водоема.

К примеру, в Можайске выставили на продажу участок земли площадью семь соток. Он расположен в деревне Кукарино, на нем предлагается построить жилой дом. Начальная цена составляет 374,4 тысячи рублей.

В Талдоме предлагается арендовать участок площадью пять соток в Большом Курапово. На земле можно вести личное подсобное хозяйство. Стартовая цена объекта — 20 тысяч рублей в год.