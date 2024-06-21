Большинство предпринимателей в Подмосковье используют онлайн-сервисы

Большинство представителей бизнес-сообщества в Подмосковье используют цифровые сервисы. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в регионе регулярно проводятся опросы предпринимателей на различные темы. Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом году, цифровые сервисы в своей повседневной работе используют 90% бизнесменов области.

Также почти 86% опрошенных считают, что создание онлайн-инструментов позволяет заметно сократить сроки рассмотрения документов.

Он добавил, что положительное мнение представителей бизнеса об уровне развития цифровизации в сфере контрольно-надзорной деятельности в Подмосковье за год выросло более, чем в четыре раза.