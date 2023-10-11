Четыре склада построят и реконструируют в Подмосковье

Четыре склада возведут и реконструируют в Подмосковье. Как сообщили в Главгосстройнадзоре региона, в ведомство поступили соответствующие извещения.

Объекты расположены в Орехово-Зуево, Богородском и Ленинском округах, а также в Раменском.

К примеру, в Орехово-Зуево планируется построить новый цех для металлозаготовок. Работы проведет завод «ТОНАР». В Раменском построят склад для хранения металлоконструкций.

В общей сложности, с января текущего года под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья стартовало строительство шести десятков складов.