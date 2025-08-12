Депутат предложил ввести в стране базовый доход для всех россиян

Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные выплаты всем гражданам независимо от их уровня доходов, как сообщает ТАСС .

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков выступил с инициативой введения в стране системы базового дохода. На пресс-конференции он заявил, что такой подход должен стать основой социальных гарантий.

По словам парламентария, для реализации этой идеи потребуется полностью пересмотреть кредитно-денежную политику. Он подчеркнул, что Россия имеет необходимые ресурсы для введения базового дохода.

Также Бабаков объяснил, что новая экономическая политика должна ориентироваться на повышение качества жизни граждан. Среди ключевых целей он назвал улучшение демографии, создание комфортной среды и развитие инфраструктуры.

Ранее в Госдуме назвали категории пенсионеров, которые получат повышенные выплаты в сентябре.