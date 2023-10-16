Десять тысяч сотрудников ЦППК подключились к обучающему порталу компании за семь месяцев. План на 2024 год — подключение еще тысячи работников предприятия.

Единое внутреннее информационное пространство для обучения сотрудников запустили в работу зимой текущего года в рамках подготовки к открытию новых МЦД.

На сайте можно ознакомиться с учебными пособиями и документами, пройти сотню курсов и тестов для сотрудников разных специальностей.

«Наибольшее внимание уделяется курсам, связанным с технологией обслуживания пассажиров, эксплуатацией валидаторов, оформлением билетов и управлением электропоездом», - рассказала глава Учебного центра компании Наталья Семенова.

Она добавила, что данные обо всех действиях работников и результатах обучения вносятся в систему.