Девять овощехранилищ планируют достроить в Подмосковье к декабрю

Девять овощехранилищ на сорок четыре с половиной тысячи тонн планируют достроить в Подмосковье к декабрю текущего года. Об этом в интервью «Интерфакс» рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Указанные овощехранилища строятся в Луховицах, Егорьевске, Талдоме, Коломне, Дмитрове, Шатуре, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде, Шаховской.

В 2023-м в регионе уже были возведены три аналогичных объекта, рассчитанные на пятнадцать с половиной тысяч тонн. На 2024-й запланировано строительство еще девяти хранилищ для овощей более чем на 102 тысячи тонн.

Подобные объекты необходимы для длительного хранения овощей, которые производят в области. Наличие таких запасов оказывает значительное влияние на сезонные цены.