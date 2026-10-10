Дни креативной экономики впервые пройдут в Санкт-Петербурге 28-30 октября. Это масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов.

Дни креативной экономики объединят представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.

Организаторами выступают Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Министерство экономического развития Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПАО «Газпром» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия пройдут отдельные тематические треки: «Креативный код. Россия», «Креативный код. Технологии», «Креативный капитал», «Сценарии развития креативных индустрий 2050», «Содружество моды».

«Дни креативной экономики охватят все 16 направлений отрасли и позволят выработать конкретные решения – от подготовки кадров и поддержки локальных брендов до развития международной кооперации. Для АСИ главный результат такой работы – новые партнерства и проекты, которые регионы смогут внести в развитие региональных экономик», — отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Международная повестка форума будет включать и вопросы законодательного регулирования креативной экономики и развития сотрудничества стран СНГ.

Важной частью программы станут презентации современных творческих проектов и модные показы, в рамках которых ведущие дизайнеры российских регионов и стран Содружества представят свои коллекции, демонстрируя потенциал национальных брендов и возможности сотрудничества в сфере креативной экономики.

Масштабная деловая программа состоит из более 40 мероприятий и охватывает ключевые аспекты развития креативной экономики. Деловую программу технологического трека дополнит культурная программа пятого юбилейного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Специальный трек – онлайн-марафон «Мой бизнес. Креативный код» – пройдет 30 октября в студии ТАСС в формате интервью с представителями Минэкономразвития России, институтов развития, крупного бизнеса и лидеров креативных индустрий.

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