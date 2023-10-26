Доходы бюджета Подмосковья в 2024 году планируются в размере свыше триллиона рублей

В Подмосковье в ходе очередного заседания областного парламента был принят к рассмотрению проект бюджета региона на период 2024-2026 годы. Работу над ним планируется провести в течение месяца, рассказал председатель областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в следующем году собственные доходы бюджета области впервые планируются в размере свыше триллиона рублей. Ожидаемый размер расходов аналогичный.

Большую часть средств традиционно направят на социальные цели. Так, свыше 194 миллиардов рублей предусмотрено на сферу образования, в том числе на капитальный ремонт учреждений. Из них примерно пять миллиардов — на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием.

Около 161 миллиарда рублей направят на сферу здравоохранения, более 130 миллиардов — на госпрограмму «Социальная защита», свыше 13 миллиардов — на развитие бизнеса.