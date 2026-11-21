Африканские страны в 2022–2024 годах выплатили около $87 млрд процентов по внешнему долгу — об этом говорится в докладе Африканского банка развития (АБР). По данным банка, доля доходов, направляемых на обслуживание внешнего долга в целом, выросла с 23,7% в 2017 году до 31% в 2024-м, а процентные выплаты по внешнему долгу составили 6,3% государственных доходов африканских стран в 2024 году.

Особое внимание в докладе уделено социальной цене заимствований: в 25 государствах расходы на обслуживание долга превышали затраты на здравоохранение. По состоянию на июль 2026 года 14 африканских стран находились в зоне высокого риска долгового кризиса, еще восемь уже переживали такой кризис. В АБР отмечают, что рост расходов на обслуживание долга ограничивает возможности правительств финансировать здравоохранение, образование и инфраструктуру. Таким образом, по оценке банка, проблема уже не только финансовая: выплаты кредиторам напрямую конкурируют с расходами на медицину и развитие, а у части стран долговое давление переросло в кризис.