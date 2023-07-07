Доступно для отдаленных: выяснилось, для чего ЦБ вводит цифровой рубль

Цифровой рубль — это серьезный шаг в развитии финансовой системы России. Однако у этого платежного средства есть как плюсы, так и минусы.

Как рассказал доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко, положительные аспекты введения цифровой национальной валюты — это сокращение времени проведения транзакций, повышение их прозрачности.

«И это уже не говоря, пожалуй, о самом важном — о повышении доступности финансовых услуг для отдаленных районов страны», — уточнил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время цифровой рубль не лишен и минусов. Основной из них в том, что такого рода инструмент, как и любую другую электронную систему, можно взломать. Навыки злоумышленников и хакеров совершенствуются вместе с развитием уровней защиты финансовой системы.

«Наиболее же критичной является возможность программирования рубля. Важны ограничение срока его годности, срока хождения, сферы его применения, привязка к пресловутому социальному рейтингу и так далее», — пояснил Гордиенко.

Именно эти риски не дают назвать цифровой рубль полноценным платежным средством, уточнил эксперт.

Подробнее о цифровом рубле и его нюансах читайте здесь.