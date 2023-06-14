Доцент подмосковного филиала РАНХиГС отметил важность цифровизации в реализации нацпроектов

Доцент кафедры государственного и муниципального управления областного филиала РАНХиГС Дмитрий Баранов отметил важность цифровизации и пропаганды здорового образа жизни в работе по достижению целей нацпроектов.

Баранов подчеркнул, что в текущих условиях, когда Россия столкнулась с экономическими ограничениями, особенно важно усилить меры, направленные на развитие национальной экономики, решение проблем демографии, повышение производительности труда, развитие инфраструктуры и внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни.

По словам Баранова, чтобы достигнуть целей, обозначенных в рамках нацпроектов, важно внедрять цифровые технологии в процессы организации закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Кроме того, важно развивать уличную спортивную инфраструктуру и велосипедные маршруты по природным территориям, пропагандировать здоровый образ жизни, повышать доступность территории страны, субсидируя авиационное и железнодорожное сообщения, а также увеличить активность деятельности органов власти по продвижению вверенных территорий в соцсетях.

«Реализация этих инициатив позволит активизировать инвестиционный процесс, будет способствовать развитию внутреннего туризма, массового спорта, обеспечит развитие малого и среднего бизнеса, снизит возможности реализации коррупционных схем в процессе осуществления государственных закупок, увеличит транспарентность государственного и муниципального управления и будет способствовать созданию новых рабочих мест», - заключил Баранов.

В стране реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», в фокусе которого - поддержка событийного туризма в субъектах РФ. В этом году в 36 регионах России пройдут культурно-зрелищные, гастрономические и спортивные мероприятия.