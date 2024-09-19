Двадцать две закупки опубликовали в Подмосковье за неделю
Фото: [unsplash.com]
Двадцать две закупки были опубликованы в регионе за неделю, передает Комитет по конкурентной политике Московской области. Некоторые из них связаны с модернизацией коммунальной инфраструктуры.
К примеру, в Подмосковье ведется поиск подрядчиков для строительства водозаборного узла в Одинцово, а также для реконструкции аналогичного объекта в Истре.
Кроме того, планируется проведение капремонта участков теплосетей в Наро-Фоминске, Реутове и Зарайске. Помимо этого, реконструируют теплосети в Одинцово и капитально отремонтируют котельную в Егорьевске.