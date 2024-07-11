Две с половиной сотни ярмарок провели в Подмосковье с начала лета
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Две с половиной сотни ярмарок провели в Подмосковье с начала лета, сообщили в Московской областной Думе. Так, в июне прошло 226 таких мероприятий, в июле — 40. Всего за июль планируется организовать около 180 ярмарок.
«Мы из года в год наблюдаем тенденцию, что нашим жителям все больше и больше приходится по душе именно такой формат покупок: на ярмарке можно потрогать продукцию, выбрать самостоятельно те или иные товары, даже продегустировать представленное», - отметил председатель Комитета регионального парламента по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керcелян.
По его словам, особым спросом на ярмарках пользуется продукция подмосковных фермеров.
На территории области в общей сложности расположено свыше 760 хозяйств. Фермеры могут принять участие в муниципальной программе для размещения нестационарных торговых объектов на льготных условиях. Такой возможностью воспользовались 26 сельхозпроизводителей.