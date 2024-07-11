Две с половиной сотни ярмарок провели в Подмосковье с начала лета

«Мы из года в год наблюдаем тенденцию, что нашим жителям все больше и больше приходится по душе именно такой формат покупок: на ярмарке можно потрогать продукцию, выбрать самостоятельно те или иные товары, даже продегустировать представленное», - отметил председатель Комитета регионального парламента по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керcелян.