Двенадцать новых светофоров установили на дорогах с высокой интенсивностью движения Подмосковья

Двенадцать новых светофоров были установлены на дорожных участках региона с высокой интенсивностью движения, передает Минтранс области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Семь таких объектов появились на пешеходных переходах на дорогах А-108 «МБК» и М-5 «Урал». Еще пять — на пересечениях федеральных дорог А-108 «МБК» и М-10 «Россия» с региональными.

До конца года в области планируется установить еще одиннадцать светофоров и модернизировать семь уже работающих. Двадцать шесть объектов будут оборудованы светодиодной подсветкой.

Также на участках М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия» установили ограждение, протяженность которого составила три километра. Это позволит повысить безопасность участников дорожного движения.