Двести шестьдесят тысяч тонн сенажа заготовили в Подмосковье

Двести шестьдесят тысяч тонн сенажа, а также более девяти тысяч тонн сена для сельскохозяйственных животных заготовили в Подмосковье. О ходе работ рассказали в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве отметили, что объем заготовленного сена уже на 82% превышает данные за аналогичный период 2022 года. Объемы заготовленного сенажа – выше на 13%.

В среднем на одну корову заготовили шесть с половиной центнеров кормовых единиц . В общей сложности в регионе планируется заготовить свыше девятисот тысяч тонн сена и сенажа, а также более семисот тысяч тонн силоса.