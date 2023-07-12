Экономист Гинько объяснил влияние ослабления рубля на стоимость бензина

Экономист Владислав Гинько объяснил влияние рубля и его ослабление по отношению к курсу доллара на стоимость бензина в России. Слова эксперта передает издание URA.ru .

Гинько заявил, что ослабление рубля на рынке не грозит ростом цен на бензин. Он пояснил, что влияния отношения отечественной валюты к американской и так не велико, но еще меньше, если речь идет о розничных объемах бензина, а не оптовых.

Главным аспектом в подобном вопросе, по заявлению эксперта, является растущий объем предложения и его отношение к спросу.

Экономист также прогнозирует, что во второй половине 2023 года, РФ сильно увеличит производство нефтяных продуктов, что приведет к росту потенциала переработки нефти почти на 40%.