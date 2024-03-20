Экономист Масленников считает, что бытовая техника будет поступать в Россию путем параллельного импорта

Производители бытовой техники популярных брендов начали активно блокировать поставки собственной продукции в нашу страну через параллельный импорт. По словам экономиста Игоря Масленникова, нельзя сказать, что это неожиданность, поскольку это является последствием вторичных санкций. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что эти санкций с конца минувшего года активно форсируются коллективным Западом. Суть в том, что владельцам определенных брендов рекомендуется запрещать поставки в третьи страны, при подписании подобного торгового контракта оговаривается, что они не станут заниматься реэкспортом данной техники в нашу страну под угрозой вторичных санкций.

По мнению эксперта, при этом полностью поставки в Россию бытовой техники популярных брендов не прекратятся.