Экономист рассказала, как пережить резкий рост цен на продукты осенью

В ближайшие месяцы в России ожидается рост цен на продукты питания. Товары могут подорожать на 5-40%, сообщает «Коммерсант». Что сделать, чтобы скачок цен не сильно ударил по кошельку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, закупать продовольствие впрок — точно не лучший вариант.

«Такие товары по большей части являются скоропортящимися. Мы помним те времена, когда наши сограждане сметали с полок гречку, туалетную бумагу и тому подобное. Ажиотажный спрос всегда сопровождается еще большим ростом цен», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Именно поэтому эксперт советует не нестись в магазины, а внимательно следить за ценниками и запоминать средние значения.

«Ростом цен наших соотечественников уже не удивить. Ценники переписываются практически каждый день, но это не отменяет наличие ежедневных акционных предложений и скидок, которые позволяют неплохо сэкономить. Поэтому, прежде чем приобрести тот или иной товар, убедитесь, что цена на него не превышает средних пороговых значений на рынке», — заключила Проданова.

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