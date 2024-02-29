Экс-член совета МВФ: попытки США ограничить доходы РФ безуспешны

Попытки Соединенных Штатов ограничить российские доходы с поставок энергетических ресурсов миру не приносят результатов. Происходит это благодаря государствам, готовым бросать вызов США, таким как Китай и Индия. Соответствующее заявление сделал экс-член Исполнительного совета МВФ Хоссейн Аскари, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Эксперт заявил, что КНР и Индия являются двумя государствами, нуждающимся в нефти и газе. В то же время, они готовы бросить вызов вторичным ограничениям со стороны Штатов.

Аскари выразил мнение, что до тех пор, пока стоимость энергетических ресурсов держится на приемлемом уровне для данных стран и власти осознают неготовность Америки вводить санкции против них, российские поставки будут продолжаться.

Он также добавил, что РФ успешно адаптировалась к санкциям, введенным против нее. Аскари подчеркнул, что Россия научилась лучшим образом действовать в обход западным ограничениям.