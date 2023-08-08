Экс-министр экономики рассказал о перспективах снятия западных санкций

Бывший министр экономики, доктор экономических наук Андрей Нечаев рассказал РИА Новости, что России не стоит рассчитывать на скорое снятие западных санкций даже при условии завершения спецоперации на Украине.

При этом западный бизнес, заинтересованный в развитии отношений с Россией, будет лоббировать смягчение или даже полную отмену рестрикций.

Нечаев считает, что государству нужно сокращать свое присутствие в экономике и развивать рыночные институты.

Ранее, выступая на ПМЭФ, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России следует провести приватизацию активов, которые не находятся в сфере стратегических интересов.