Эксперт Баженов определил метод побороть дефицит бензина в России

В некоторых регионах РФ жители столкнулись с дефицитом бензина и дизеля. Отмечается, что это было связано с ростом сроков поставки, который был вызван перегрузкой железнодорожной сети из-за переориентации экспорта угля с западных направлений на восточные. По словам главы Независимого топливного союза Григория Баженова, проблемы нехватки топлива в каких-либо субъектах РФ бывают постоянно, тем не менее это совсем не свидетельствует о дефиците в целом по России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что возникшая сейчас ситуация связана с географическим и инфраструктурным факторами.

По мнению эксперта, в нашей стране топливное производство является профицитным, но инфраструктурные проблемы не позволяют стабильно поставлять бензин и дизель в отдельные субъекты РФ в связи с издержками на поставку.

Он пояснил, что в таких регионах следует вводить определенные субсидии на поставку.