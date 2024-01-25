Эксперт Федоров определил главные факторы укрепления российской валюты

По словам советника по инвестициям одной инвестиционной компании Максима Федорова, на укрепление российской валюты повлиял ряд факторов, среди которых указ президента РФ об обязательной продаже валютной выручки, высокая ключевая ставка и продажи Банком России валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщают «Известия».