Эксперт Федоров определил главные факторы укрепления российской валюты
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам советника по инвестициям одной инвестиционной компании Максима Федорова, на укрепление российской валюты повлиял ряд факторов, среди которых указ президента РФ об обязательной продаже валютной выручки, высокая ключевая ставка и продажи Банком России валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что потенциал поддержки национальной валюты на сегодняшний день практически исчерпан.
По мнению эксперта, достижение долларом уровня в 80 рублей маловероятно.
Он добавил, что вполне может произойти постепенная девальвация рубля.