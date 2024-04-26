Эксперт по банкротствам Кваша пояснил, почему снижение ставки Центробанка делает ипотеку выгодной

В Сбере заявили, что ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 13%, сейчас она составляет 16%. По словам эксперта по банкротству Дмитрия Кваши, это хорошая новость для жителей нашей страны с кредитами и ипотеками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что тенденция будет положительной, поскольку финансы для банков подешевеют, поэтому они будут иметь возможность выдавать займы по более низкой ставке.

По мнению эксперта, скоро в банки пойдут массовые запросы на реструктуризацию и рефинансирование долгов. Таким образом, люди станут получать кредиты в иных банках под меньший процент для перекрытия ими уже имеющихся задолженностей. Следовательно, начнут зарабатывать как банки, выдающие первичные кредиты, так и рефинансирующие.