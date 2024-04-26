Эксперт по банкротствам Кваша пояснил, почему снижение ставки Центробанка делает ипотеку выгодной
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В Сбере заявили, что ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 13%, сейчас она составляет 16%. По словам эксперта по банкротству Дмитрия Кваши, это хорошая новость для жителей нашей страны с кредитами и ипотеками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что тенденция будет положительной, поскольку финансы для банков подешевеют, поэтому они будут иметь возможность выдавать займы по более низкой ставке.
По мнению эксперта, скоро в банки пойдут массовые запросы на реструктуризацию и рефинансирование долгов. Таким образом, люди станут получать кредиты в иных банках под меньший процент для перекрытия ими уже имеющихся задолженностей. Следовательно, начнут зарабатывать как банки, выдающие первичные кредиты, так и рефинансирующие.