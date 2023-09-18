Экспорт сельскохозяйственной продукции Подмосковья в Китай составил 88 тысяч тонн

Экспорт сельскохозяйственной продукции Подмосковья в Китай составил восемьдесят восемь тысяч тонн. Об этом рассказали в Минсельхозпроде региона.

«Сегодня для Подмосковья Китай – главный торговый партнер по общему объему торговли и один из самых крупных в сфере агропромышленного комплекса», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По его словам, прирост по сравнению с предыдущим годом составил почти 20%, или триста миллионов долларов.

По объему экспорта продукции от сельскохозяйственных предприятий Подмосковья сейчас Китай занимает третью строчку.