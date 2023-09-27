Экспортный форум «Сделано в России» стартует через месяц

Экспортный форум «Сделано в России» начнется через месяц. Мероприятие пройдет 19-20 октября в «Манеже» в Москве. Оно объединит представителей малого, среднего и крупного бизнеса, властей всех уровней, а также иностранные делегации, экспертов, институты развития.

Зарегистрировать на участие в форуме можно до 10 октября включительно. Сделать это можно на официальном сайте мероприятия.

«Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции», - рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В рамках программы по страновому продвижению отечественной продукции «Сделано в России» будет организована экспозиция, которая познакомит посетителей с участниками Made in Russia, продемонстрирует их конкурентоспособность и возможности для сотрудничества.

Также в рамках форума пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». На церемонии отметят компании, которые смогли нарастить объемы экспорта, выйти на новые рынки и модернизировать производства.