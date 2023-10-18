Ферма из Можайска победила на Международном гастрономическом фестивале

«Аннушкина ферма» из Можайска победила в двух номинациях на Международном молодежном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Покров». Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

За победу на фестивале боролись четыре сотни сельхозпроизводителей, технологов пищевых производств, а также студентов.

Подмосковная ферма была признана лучшей в номинациях «Мясо» и «Соленья».

В рамках фестиваля работала ярмарка, где можно было попробовать и приобрести продукцию участников. Также состоялись различные конкурсы. К примеру, по художественной резке овощей и росписи поварского фартука.