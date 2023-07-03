Фермеры могут подать заявку на участие в подмосковном фестивале «Сыр. Пир. Мир»

Прием заявок на ежегодный фестиваль «Сыр. Пир. Мир» стартовал в Подмосковье, сообщили в Минсельхозпроде региона. Мероприятие традиционно проведут в Истре.

Принять участие могут производители продукции из молока и мяса, производители выпечки, чая, кваса, сыра, вина, сидра и другой натуральной продукции. Важно, что продукция должна быть произведена в России, а при ее производстве не использовались консерванты, красители и пальмовое масло.

В прошлом году участниками фестиваля стали три с половиной сотни сельхозпроизводителей из пятидесяти четырех регионов страны. Общее число посетителей мероприятия составило 180 тысяч человек.

В рамках фестиваля пройдет конкурс на лучший сыр в стране. Ожидается, что в этом году за победу поборются свыше 1,2 тысячи образцов этой продукции.