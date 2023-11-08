Фудмаркет площадью 4,7 тысячи квадратных метров откроется в Подмосковье

Крупный загородный фудмаркет откроется в подмосковной Истре на этой неделе. Как рассказали в Минсельхозпроде региона, площадь объекта превышает 4,7 тысячи квадратных метров.

Фудмаркет расположен на территории Novaya Riga Outlet Village. Он рассчитан на три сотни посадочных мест.

«На территории фудмаркета будут работать лавки с натуральной фермерской продукцией, гастромаркет, рестораны, а также точки продаж непродовольственных товаров», - рассказал глава министерства Владислав Мурашов.

Фермерскую продукцию и непродовольственные товары можно будет приобрести на первом этаже фудмаркета. Рестораны будут работать на втором этаже.

В рамках открытия объекта пройдут кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления и салют.