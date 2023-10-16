«Фундаментальный фактор»: Путин рассказал о мировой роли российско-китайских отношений
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Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором в достижении стабильности в мире, заявил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению КНР накануне своего визита в Пекин.
Российско-китайские отношения неуклонно развиваются в интересах народов обеих стран. Президент РФ отметил, что к концу года товарооборот между двумя странами может достичь $200 млрд. Это будет двукратным ростом по сравнению с 2018 годом.
Большой и разнообразный объем сотрудничества в сфере энергетики, отметил Путин. Но отношения в экономической сфере диверсифицируются.
«У нас очень хорошие перспективы в других отраслях. Это автостроение, судостроение, авиастроение, это электроника», – сказал Путин.