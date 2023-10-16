«Фундаментальный фактор»: Путин рассказал о мировой роли российско-китайских отношений

Российско-китайские отношения являются фундаментальным фактором в достижении стабильности в мире, заявил Владимир Путин в интервью Центральному телевидению КНР накануне своего визита в Пекин.

Российско-китайские отношения неуклонно развиваются в интересах народов обеих стран. Президент РФ отметил, что к концу года товарооборот между двумя странами может достичь $200 млрд. Это будет двукратным ростом по сравнению с 2018 годом.

Большой и разнообразный объем сотрудничества в сфере энергетики, отметил Путин. Но отношения в экономической сфере диверсифицируются.