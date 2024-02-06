Глава минфина ФРГ Линднер: Германия становится беднее

Линднер заявил, что его государство является более неконкурентоспособным в финансовом вопросе. Он добавил, что страна беднеет, потому что у нее отсутствует экономический рост. По мнению министра, она сильно отстает от мирового сообщества.

Журналисты отмечают, что комментарий немецкого министра свидетельствует о том, что Германия и ее экономика находится в трудном положении. Они подчеркнули, что уже второй после пандемии год рост экономики ФРГ прогнозируется как слабый.

Министр заявил, что для него является немыслимым тот факт, что правительство до сих пор не смогло сделать выводов из данного анализа.

Журналисты сообщили, что слова министра прозвучали всего через несколько часов после того, как ОЭСР опубликовала прогноз, согласно которому рост экономики ФРГ в текущем году будет составлять менее половины процента.