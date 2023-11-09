Глава Центробанка РФ допустила еще одно повышение ключевой ставки в этом году

По словам Эльвиры Набиуллиной, вполне возможно, что ставку поднимут в 2023 году еще раз.

Она выступила в Государственной Думе и заявила, что подобный вариант все еще возможен. Все зависит от наблюдаемой экономистами инфляции.

«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение», - указала руководитель Банка России.

По ее утверждению, которое привели журналисты ТАСС, снижение ставки возможно уже в следующем году при понижении темпов инфляции. На них должен повлиять рост сберегательной активности граждан страны. При высокой ключевой ставке люди станут более активно вкладывать свои финансы на сберегательные счета, и это прогнозируемо повлияет на ставку банка.