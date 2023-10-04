Главгосстройнадзор приступил к реализации проектов «Государство для людей» и «Государство для бизнеса»

Главгосстройнадзор Подмосковья приступил к реализации федеральных проектов «Государство для людей» и «Государство для бизнеса». Они нацелены на внедрение принципов клиентоцентричности в работу госорганов.

Сначала ведомство распределило клиентов по категориям бизнеса, а также предварительно определило, насколько они удовлетворены сервисами управления.

Планируется провести частичный реинжениринг, чтобы упростить процессы взаимодействия предпринимателей и граждан с надзорным ведомством. Так, на областном сайте госуслуг в разделе «Комплексный сервис для бизнеса» введут всплывающие подсказки, чтобы взаимодействие с заявителем стало проще.