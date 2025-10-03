Говядина подросла в цене до максимума 65-летней давности

Мировые цены на говядину установили новый исторический рекорд, превысив ранние показатели. Стоимость килограмма мяса достигла максимального уровня за последние 65 лет. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на данные Всемирного банка и комментарий эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской.

Согласно данным за сентябрь, цена на говядину поднялась до $6,9 за кг. Этот показатель стал самым высоким за весь период ведения учета. Рост стоимости продолжается четвертый месяц подряд. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию комплексом взаимосвязанных причин. Среди ключевых факторов называют глобальную инфляцию, продолжительный производственный цикл и увеличение потребительского спроса в таких странах, как США и Китай.

Существенное влияние оказывает конкуренция с молочной продукцией, что сокращает количество животных, отправляемых на убой. Климатические изменения усугубляют положение, вызывая засухи и сокращение пастбищных территорий. В Соединенных Штатах, являющихся одним из крупнейших производителей говядины, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось до минимального уровня с 1951 года.

