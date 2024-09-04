Гранты на 52 млн рублей выделили на развитие семейных ферм в Подмосковье

Гранты на 52,4 миллиона рублей выделили на развитие семейных ферм в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, их получили хозяйства в Ступино и Щелково.

Ступинское хозяйство занимается молочным животноводством, а ферма в Щелково специализируется на производстве ягод — там выращивают землянику, малину и голубику.

Полученные средства фермеры могут направить на расширение участков, модернизацию или строительство инфраструктуры. Объем требуемого софинансирования собственными средствами составляет как минимум 40% от общего объема расходов. Также грант можно направить на погашение максимум 20% льготного инвесткредита или уплату процентов по нему.

Получить такие гранты могут хозяйства, которые зарегистрированы в Подмосковье на протяжении как минимум года. При этом у фермы должны отсутствовать какие-либо задолженности. Помимо этого, на ней должны работать не менее двух членов семьи главы хозяйства.