Инфляция в одной из стран снова пошла в рост

Уровень инфляции в Турции сохраняет высокие значения, оказывая давление на покупательную способность населения. Об этом также сообщил РБК , ссылаясь на данные Турецкого статистического института (TÜİK).

Согласно официальной статистике, в Турции годовой показатель инфляции в сентябре достиг 33,29%. По сравнению с предыдущим месяцем, рост составил 0,34 п. п. Основной вклад в это внес резкий скачок цен на продовольственные товары, услуги жилищно-коммунального хозяйства и сферу образования.

Текущий виток инфляционных процессов начался после президентских выборов 2023 года и кадровых перестановок в руководстве Центрального банка. В прошлом году страна пережила особенно резкий скачок цен. Тогда инфляция приблизилась к значению в 75,5%. Денежно-кредитная политика регулятора претерпела несколько изменений. После периода сохранения ключевой ставки на уровне 50% последовала фаза постепенного снижения. К марту она достигла 42,5%.

Правительственные прогнозы предполагают постепенное замедление инфляционных процессов. Ожидается, что по итогам года показатель составит 28,5%, а к 2026 году снизится до 16%. Достижение однозначных значений планируется не ранее 2027 года, что на год позже первоначальных оценок.

Ранее говядина подросла в цене до максимума 65-летней давности.