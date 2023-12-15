Япония включила в санкционный список еще десятки российских компаний

В него добавилось 57 организаций из РФ, а также несколько фирм из других стран.

Запреты на сотрудничество с этими компаниями вступят в силу 22 декабря. Среди них промышленные предприятия, конструкторские бюро и другие организации. Ограничения коснулись не только россиян, но и зарубежных фирм, которые сотрудничали с российской стороной. Среди них две компании из Арабских Эмиратов, две из Узбекистана и по одной из Армении и Сирии.

А с 1 января Япония введет новые ограничения на торговлю с Россией. Будет запрещен импорт непромышленных алмазов. Российские дипломаты расценивают все эти шаги как откровенно враждебные.