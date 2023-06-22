Качество пивной продукции в Подмосковье можно будет проверить с помощью штрих-кода

В Подмосковье качество пивной продукции можно будет проверить с помощью штрих-кода, сообщили в Минсельхозпроде региона. Обязательная маркировка подобной продукции начнется с первого октября.

Так, с октября маркировать будут пиво, сидр, медовуху в пластиковой и стеклянной таре, а с января следующего года – напитки в других видах упаковки.

Провести проверку можно будет через приложение «Честный знак». Каждый производитель или импортер пива должен будет приобрести в специальной системе числовой код маркировки. Полученный код будет преобразован в штрихкод и нанесен на упаковку.